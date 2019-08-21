США продаст Тайваню новые истребители F-16C/D

Новости мира:США подписали контракт на поставку 66 новых истребителей F-16 Тайваню.

Белый дом официально одобрил соглашение на 8 миллиардов долларов США по продаже оружия Тайваню, которая включает 66 новейших американских истребителей F-16C/D.

Об этом со ссылкой на Государственный департамент США сообщает CNN.

«Администрация (президента США - ред.) Дональда Трампа официально одобрила крупную сделку на восемь миллиардов долларов США по продаже оружия Тайваню, включая 66-ю новейшими истребителями F-16C/D», - говорится в сообщении со ссылкой на Государственный департамент США.

Издание добавляет, что Белый дом идет на такой шаг вовремя, когда отношения США с Китаем переживают сложные времена, учитывая торговые войны и события в Гонконге.

«Новая поставка американского оружия - самая большая за много лет - может привести к дальнейшей эрозии отношений с Пекином, который считает самоуправляющийся остров частью Китая», - добавляет CNN.

Пекин уже высказывал протест на прошлой неделе, когда в СМИ только появились намеки на возможную сделку, заявив, что такая политика США подрывает суверенитет КНР.

«Сделка получила мощную двухпартийную поддержку в Конгрессе, включая демократами и республиканцами во главе комитета по иностранным делам», - отмечают журналисты.

В Конгрессе объяснили, что продажа истребителей Тайваню посылает мощный сигнал о приверженности США безопасности и демократии в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Конгрессмены Элиот Энджел и Майкл МакКол убеждены, что «вместе с тем, как Китай ведет себя все агрессивнее в регионе, мы должны сделать все возможное для поддержки наших друзей в мире».

Издание напоминает, что США продает оружие Тайваню уже сорок лет подряд, и каждая такая сделка «раздражает» Китай, который не признает суверенитет и независимость Тайваня.

Hанее президент Jamestown Foundation Глен Говард заявлял, что если информация о том, что Украина рассматривает приобретение американских истребителей F-16, подтвердится, и США начнут изучать такую возможность, это может стать серьезным шагом для помощи Украине и модернизации ее Воздушных сил.