У Трампа родилась внучка: подробности

Президент США Дональд Трамп стал дедушкой в десятый раз после того, как жена его сына Эрика родила дочку, сообщил во вторник Эрик Люк Трамп в своем Twitter.

"Лара (жена Эрика Трампа - ред.) и я очень рады появлению на свет Каролины Дороти Трамп. Мы уже тебя любим!" - написал Эрик.

.@LaraLeaTrump and I are excited to welcome Carolina Dorothy Trump into the world. We love you already!

— Eric Trump (@EricTrump) August 20, 2019