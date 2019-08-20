У Трампа родилась внучка: подробности

Новости мира:Дональд Трамп стал дедушкой в десятый раз.

Президент США Дональд Трамп стал дедушкой в десятый раз после того, как жена его сына Эрика родила дочку, сообщил во вторник Эрик Люк Трамп в своем Twitter.

"Лара (жена Эрика Трампа - ред.) и я очень рады появлению на свет Каролины Дороти Трамп. Мы уже тебя любим!" - написал Эрик.

.@LaraLeaTrump and I are excited to welcome Carolina Dorothy Trump into the world. We love you already! — Eric Trump (@EricTrump) August 20, 2019

Это уже второй ребенок в семье Эрика Трампа. Первому сыну, которого назвали в честь отца, исполнится в сентябре два года.

Президент США Дональд Трамп - отец пятерых детей.

Двое старших детей, Дональд Джуниор и Иванка, - родители пяти и троих детей соответственно.

Дональд Джуниор, Иванка и Эрик Трамп занимают посты вице-президентов в компании Дональда Трампа The Trump Organization.