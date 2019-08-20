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У Трампа родилась внучка: подробности

У Трампа родилась внучка: подробности
17:59 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Дональд Трамп стал дедушкой в десятый раз.

Президент США Дональд Трамп стал дедушкой в десятый раз после того, как жена его сына Эрика родила дочку, сообщил во вторник Эрик Люк Трамп в своем Twitter.

"Лара (жена Эрика Трампа - ред.) и я очень рады появлению на свет Каролины Дороти Трамп. Мы уже тебя любим!" - написал Эрик.

Это уже второй ребенок в семье Эрика Трампа. Первому сыну, которого назвали в честь отца, исполнится в сентябре два года.

Президент США Дональд Трамп - отец пятерых детей.

Трамп обещает не строить свои фирменные небоскребы в Гренландии

Двое старших детей, Дональд Джуниор и Иванка, - родители пяти и троих детей соответственно.

Дональд Джуниор, Иванка и Эрик Трамп занимают посты вице-президентов в компании Дональда Трампа The Trump Organization.

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США, Дональд Трамп.
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