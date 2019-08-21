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Новым послом США в России станет Джон Салливан

Новым послом США в России станет Джон Салливан
06:35 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Ожидается, что Джон Салливан заменит действующего посла Джона Хансмана на посту посла США в России.

Президент США Дональд Трамп планирует назначить новым послом в России Джона Салливана, который сейчас является заместителем госсекретаря Майка Помпео.

Ожидается, что Салливан заменит действующего посла Джона Хансмана, который написал заявку об отставке с 3 октября этого года.

"Джон Салливан пользуется большим уважением и мог бы быть отличным выбором для замены посла США в России", - сказал Трамп в Овальном кабинете.

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Напомним: Джона Салливана назначили на должность заместителя госсекретаря США в 2017 году. Перед этим он работал в юридической фирме Mayer Brown LLP, а до этого — юристом в правительственных ведомствах США.

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США, Россия, Джон Салливан, Джон Хансман.
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