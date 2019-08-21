Новым послом США в России станет Джон Салливан

Новости мира:Ожидается, что Джон Салливан заменит действующего посла Джона Хансмана на посту посла США в России.

Президент США Дональд Трамп планирует назначить новым послом в России Джона Салливана, который сейчас является заместителем госсекретаря Майка Помпео.

Ожидается, что Салливан заменит действующего посла Джона Хансмана, который написал заявку об отставке с 3 октября этого года.

"Джон Салливан пользуется большим уважением и мог бы быть отличным выбором для замены посла США в России", - сказал Трамп в Овальном кабинете.

A White House official confirms President Trump is expected to select Dep Sec of State John Sullivan to replace Jon Huntsman as US Ambassador to Russia, per @Acosta. Sullivan led a US delegation to discuss arms control with Russians last month. — Kylie Atwood (@kylieatwood) August 20, 2019

Напомним: Джона Салливана назначили на должность заместителя госсекретаря США в 2017 году. Перед этим он работал в юридической фирме Mayer Brown LLP, а до этого — юристом в правительственных ведомствах США.