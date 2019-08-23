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Гренландия все таки стала "частью" США

Гренландия все таки стала "частью" США
16:29 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Скриншот

Новости мира:Республиканцы решили сыграть на интересе Трампа к Гренландии и провели кампанию по сбору средств.

Республиканцы использовали интерес президента США Дональда Трампа к Гренландии в своей кампании по сбору средств, выпустив футболки, на которых остров изображен как часть Соединенных Штатов.

Подобную футболку лимитированной серии можно заказать на сайте Национального комитета Республиканской партии (NRCC), сделав пожертвование на сумму от 25 долларов.

"Поддержи президента Трампа и его усилия, чтобы помочь Америке расти", – говорится на сайте. Ячейка республиканцев в штате Невада также выпустила футболку, посвященную Гренландии. "Гренландия! Эта земля – ваша земля, эта земля – наша земля", – написано на футболке со стилизованными изображениями материковой части США и острова.

Дания не хочет продавать Гренландию: Трамп отменил встречу с премьером

Ранее газета The Wall Street Journal написала, что президент США Дональд Трамп вынашивает идею выкупить у Дании остров Гренландия и уже обсуждал такую возможность со своими советниками и адвокатами. Позже сам Дональд Трамп признался, что действительно интересовался вопросом покупки Гренландии у Дании.

По данным СМИ, высокопоставленные чиновники администрации рассматривали сценарий, при котором Вашингтон мог бы предложить Копенгагену ежегодные выплаты на уровне 600 миллионов долларов. В ответ на эту идею политики Дании заявили, что "сейчас не XIX век", и остров не продается.

 

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США, Гренландия, Остров, Дональд Трамп.
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