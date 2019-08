Гренландия все таки стала "частью" США

Республиканцы использовали интерес президента США Дональда Трампа к Гренландии в своей кампании по сбору средств, выпустив футболки, на которых остров изображен как часть Соединенных Штатов.

Подобную футболку лимитированной серии можно заказать на сайте Национального комитета Республиканской партии (NRCC), сделав пожертвование на сумму от 25 долларов.

"Поддержи президента Трампа и его усилия, чтобы помочь Америке расти", – говорится на сайте. Ячейка республиканцев в штате Невада также выпустила футболку, посвященную Гренландии. "Гренландия! Эта земля – ваша земля, эта земля – наша земля", – написано на футболке со стилизованными изображениями материковой части США и острова.

Ранее газета The Wall Street Journal написала, что президент США Дональд Трамп вынашивает идею выкупить у Дании остров Гренландия и уже обсуждал такую возможность со своими советниками и адвокатами. Позже сам Дональд Трамп признался, что действительно интересовался вопросом покупки Гренландии у Дании.

Have you ordered one of our new t-shirts? What are you waiting for? Get yours today! https://t.co/GOayY3QvLr pic.twitter.com/dyWNrPvVLF

— Nevada GOP (@NVGOP) August 20, 2019