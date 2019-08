Выборы в США: Сенатор от Нью-Йорка снялась с президентской гонки

Сенатор-демократ Кирстен Гиллибранд объявила в среду, что она выбывает из президентской гонки.

"Я знаю, что это не тот результат, которого мы хотели. Мы хотели выиграть эту гонку", - сказала Гиллибранд в видео, опубликованном в ее твиттере.

"Но важно знать, когда это не ваше время, и знать, как вы можете лучше всего служить своей общине и стране. Я считаю, что я могу лучше всего служить, помогая объединить нас, чтобы победить Дональда Трампа в 2020 году", - заявила она.

Today, I am ending my campaign for president.

I am so proud of this team and all we've accomplished. But I think it’s important to know how you can best serve.

To our supporters: Thank you, from the bottom of my heart. Now, let's go beat Donald Trump and win back the Senate. pic.twitter.com/xM5NGfgFGT

— Kirsten Gillibrand (@SenGillibrand) August 28, 2019