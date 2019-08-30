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Опасные домашние любимцы: женщине ампутировали пальцы рук и ног из-за собаки

Опасные домашние любимцы: женщине ампутировали пальцы рук и ног из-за собаки
15:56 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости мира:Женщина вспомнила, что незадолго до начала своей болезни она кормила любимую собаку из рук, и в какой-то момент пёс случайно прокусил палец хозяйки.

Женщина из Оклахомы, США, была вынуждена ампутировать свои ноги и шесть пальцев на руках после того, как заразилась смертельной инфекцией от ее собаки. Та прокусила женщине палец, когда принимала пищу с ее рук. 

Об этом сообщает Daily Mail.

В октябре 2018 года Кэти Робертс начала испытывать симптомы, похожие на грипп.

Примерно через месяц она встала, чтобы пойти, но ей было трудно двигать правой ногой, поэтому ее доставили в отделение неотложной помощи. Через несколько дней ее конечности стали черными.

Врачи сказали ей, что по ее телу распространилась инфекция крови, которую она, вероятно, подхватила из слюны своей собаки.

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Робертс сказали, что из-за обширного повреждения тканей и мышц врачи будут вынуждены ампутировать ее ноги и некоторые пальцы.

Женщина вспомнила, что незадолго до начала своей болезни она кормила любимую мальтийскую болонку из рук курицей, и в какой-то момент пёс случайно прокусил палец своей хозяйки. Естественно, что женщина даже не обратила внимания на это, просто использовала крем для обеззараживания, и через несколько минут забыла про данный инцидент.

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США, Болезнь, Собака, Ампутация.
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