Подросток в США расстрелял всю свою семью

Новости мира:14-летний подросток расстрелял пять членов своей семьи и вскоре признался в этом.

В понедельник ночью в городе Элкмонт в Алабаме (США) 14-летний подросток признался в убийстве всех пятерых членов своей семьи.

Об этом сообщает CNN.

Трое из пяти человек, застреленных подростком, были убиты на месте происшествия, двое - скончались в больнице. Местный шериф уточнил, что жертвами были отец, мачеха, братья и сестры стрелка.

Подросток сам признался в преступлении и помогал следователям в поиске оружия, которое выбросил.

Всего месяц назад по США пронеслась волна эпизодов с массовыми убийствами.

Так, в городе Эль-Пасо (штат Техас) в результате нападения на гипермаркет погибли по меньшей мере 20 человек. Полиция задержала подозреваемого – 21-летнего мужчину, который был вооружен автоматом. Помимо стрельбы в Техасе, эпизод кровавой стрельбы произошел в городе Дейтон, штат Огайо. Там убийца открыл огонь по посетителям бара. По данным местной журналистки Молли Род, число жертв составляет 10 человек, и еще 16 - получили ранения.