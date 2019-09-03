Скачать
Вторник, 03.09.2019
Рада рассмотрела проект о праве законодательной инициативы народа
Рада рассмотрела проект о праве законодательной инициативы народа
Порошенко не явился на допрос в ГБР: комментарий адвоката
Порошенко не явился на допрос в ГБР: комментарий адвоката
Названа официальная дата дебюта Усика в супертяжелом весе
Названа официальная дата дебюта Усика в супертяжелом весе
Создан экологический суперкомпьютер для Лунной миссии
Создан экологический суперкомпьютер для Лунной миссии

Подросток в США расстрелял всю свою семью

Подросток в США расстрелял всю свою семью
16:56 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости мира:14-летний подросток расстрелял пять членов своей семьи и вскоре признался в этом.

В понедельник ночью в городе Элкмонт в Алабаме (США) 14-летний подросток признался в убийстве всех пятерых членов своей семьи.

Об этом сообщает CNN.

Трое из пяти человек, застреленных подростком, были убиты на месте происшествия, двое - скончались в больнице. Местный шериф уточнил, что жертвами были отец, мачеха, братья и сестры стрелка.

Подросток сам признался в преступлении и помогал следователям в поиске оружия, которое выбросил.

Всего месяц назад по США пронеслась волна эпизодов с массовыми убийствами.

В результате теракта в Кабуле погибло 16 человек

Так, в городе Эль-Пасо (штат Техас) в результате нападения на гипермаркет погибли по меньшей мере 20 человек. Полиция задержала подозреваемого – 21-летнего мужчину, который был вооружен автоматом. Помимо стрельбы в Техасе, эпизод кровавой стрельбы произошел в городе Дейтон, штат Огайо. Там убийца открыл огонь по посетителям бара. По данным местной журналистки Молли Род, число жертв составляет 10 человек, и еще 16 - получили ранения.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Полиция, Убийство, Расстрел, Подросток.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 3 сентября 2019: все знаки Зодиака
02 Маникюр 2019: лучшие оригинальные идеи френча (Фото)
03 Премьер-министр Украины: образование станет приоритетом правительства
04 Ликвидация военной прокуратуры: у Матиоса предупреждают о последствиях
05 Зеленский поставил задачу принять новый Трудовой кодекс до 1 января
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Реформа ВСУ затронет все органы управления
Реформа ВСУ затронет все органы управления
&quot;Слуга народа&quot; планирует принять 500 законов до конца года
"Слуга народа" планирует принять 500 законов до конца года
Депутатская неприкосновенность окончательно снята 373 голосами нардепов
Депутатская неприкосновенность окончательно снята
Букеровская премия 2019 объявила шорт-лист номинантов
Букеровская премия 2019 объявила шорт-лист номинантов
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь