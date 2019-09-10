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"Я никогда не удивляюсь": Помпео прокомментировал отставку Болтона

"Я никогда не удивляюсь": Помпео прокомментировал отставку Болтона
21:47 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Помпео заверил, что отставка Болтона не изменит американскую внешнюю политику.

Госсекретарь США Майк Помпео во вторник заявил, что между ним и советником президента США Джоном Болтоном часто во время работы возникали разногласия.

"Было много раз, когда я не соглашался с Болтоном. Это точно", - сказал Помпео, отвечая на вопрос о его рабочих отношениях с Болтоном.

Он добавил, что разногласия у него возникают далеко не только с Болтоном, но и со многими другими людьми, с которыми он работает.

Госсекретарь США отметил, что не удивился отставкой Болтона с поста советника президента США, потому что старается вообще ничему не удивляться.

"Я никогда не удивляюсь. И я говорю не только об этой ситуации", - добавил Помпео с улыбкой.

"Внешняя политика не претерпит изменений", - добавил Помпео, отвечая на вопрос о том, следует ли ждать перемен.

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Помпео пояснил, что внешнюю политику США определяет не советник по нацбезопасности, а президент страны Дональд Трамп.

Ранее во вторник Трамп сообщил, что попросил Болтона подать заявление об отставке. Президент объяснил это разногласиями с Болтоном по ряду тем. В итоге Болтон подал заявление во вторник, подчеркнув при этом в Twitter, что изначально он сам, а не Трамп, предложил такой вариант.

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Дональд Трамп, Джон Болтон, Майк Помпео.
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