В Нью-Джерси обрушился жилой дом: десятки пострадавших

Новости мира:В США на побережье океана обрушился дом, пострадали более 20 человек.

В американском штате Нью-Джерси частично обрушился трехэтажный жилой дом, в результате чего пострадали по меньшей мере 22 человека.

Об этом сообщает CNN.

"По меньшей мере 22 человека травмированы в субботу вечером в результате обрушения дома в Вайлдвуде, штат Нью-Джерси", - говорится в сообщении.

Все пострадавшие доставлены в Кейп-Мейский региональный медицинский центр. Одну женщину эвакуировали на вертолете.

Сообщается, что 11 раненых после оказания медицинской помощи были выписаны из больницы, ещё восемь пациентов проходят обследование.