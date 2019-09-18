Скачать
Среда, 18.09.2019
Раде предлагают отменить закон об импичменте: повестка дня заседания
Раде предлагают отменить закон об импичменте: повестка дня заседания
Украина начала подготовку по отведению войск по всей линии разграничения
Украина начала подготовку по отведению войск по всей линии разграничения
Лига чемпионов: результаты и обзоры матчей 17 сентября (Видео)
Лига чемпионов: результаты и обзоры матчей 17 сентября (Видео)
Появился цветной снимок первой межзвездной кометы (Фото)
Появился цветной снимок первой межзвездной кометы (Фото)

США и союзники активировали Межамериканский договор против Венесуэлы

США и союзники активировали Межамериканский договор против Венесуэлы
11:30 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Соединенные Штаты для противостояния угрозы со стороны властей Венесуэлы инициируют применение против Каракаса Межамериканского договора о взаимной помощи (Пакта Рио).

Об этом сообщил Госдепартамент США.

"Соединенные Штаты и партнеры инициируют применение Межамериканского договора о взаимной помощи (Пакта Рио), который активизирует дальнейшие коллективные действия по противодействию угрозе, которую бывший режим Николаса Мадуро (президент Венесуэлы -прим. ред.) представляет для венесуэльского народа и региона", - говорится в распространенном заявлении госдепа.

В нем отмечается, что Вашингтон "с нетерпением ожидает встречи с региональными партнерами для обсуждения многосторонних экономических и политических вариантов, которые мы можем использовать для устранения угрозы безопасности региона, которую представляет Мадуро".

Трамп: Китай начал закупать с/х продукцию из США

Госдеп обвинил власти Венесуэлы в срыве переговорного процесса с венесуэльской оппозицией на Барбадосе, которые проходили при посредничестве Норвегии, отметив, что таким образом он продемонстрировал "нежелание серьезно заниматься возвращением демократии в Венесуэлу".

В заявлении говорится, что Соединенные Штаты "продолжают поддерживать временного президента Хуана Гуайдо, Национальную ассамблею и венесуэльский народ, которые стремятся восстановить демократию в своей стране".

В США мужчина на автомобиле протаранил Trump Plaza , есть пострадавшие(видео)

В то же время госдеп подчеркнул: "Любые серьезные переговоры должны вестись между бывшим режимом и временным президентом Гуайдо. Как мы уже неоднократно говорили, санкции США не будут сняты до тех пор, пока Мадуро не уйдет".

Межамериканский договор о взаимной помощи (Пакт Рио) - соглашение, подписанное в Рио-де-Жанейро большинством американских стран в 1947 году.

Байден обошел ближайших конкурентов среди демократов

Главный принцип этого договора заключается в том, что нападение на любую страну из числа подписавших, будет означать нападение на все страны-участники этого договора. То есть, фактически это договор о взаимной обороне.

Венесуэла вышла из договора в 2012 году.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Венесуэла, Госдепартамент США, Николас Мадуро.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 18 сентября 2019: все знаки Зодиака
02 Михайлово Чудо 2019: традиции и обычаи праздника
03 "ПриватБанк" и сгоревший дом Гонтаревой: Отразилось ли это на курсе гривни?
04 Боруссия Д - Барселона: события матча (Фото, Видео)
05 Приметы и обряды на 18 сентября - День Елизаветы и Захария
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Главные новости 17 сентября: Сгоревший дом Гонтаревой, новый состав делегации в ПАСЕ и старт Лиги чемпионов
Главные новости 17 сентября: Сгоревший дом Гонтаревой, новый состав делегации в ПАСЕ и старт Лиги чемпионов
Глава Всемирного банка рассказал о подробностях беседы с Зеленским
Глава Всемирного банка рассказал о подробностях беседы с Зеленским
Холод, дождь и сильный ветер: прогноз погоды на 18 сентября
Холод, дождь и сильный ветер: прогноз погоды на 18 сентября
Alekseev впервые откровенно рассказал о романе с солисткой &quot;ВИА Гры&quot;
Alekseev впервые откровенно рассказал о романе с солисткой "ВИА Гры"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь