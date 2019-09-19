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Атака на НПЗ Саудовской Аравии: В США считают, что санкций против Ирана будет мало

Атака на НПЗ Саудовской Аравии: В США считают, что санкций против Ирана будет мало
02:01 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Трампа призывают действовать более жестко против Ирана.

Сенатор-республиканец, председатель Юридического комитета Верхней палаты американского Конгресса Линдси Грэм заявил, что введения санкций против Ирана, о которых заявил президент Трамп, будет мало.

С таким заявлением он выступил в среду, во время общения с журналистами в Капитолии, сообщило издание The Hill.

"Кампания максимального давления (которую вводили США против Тегерана - ред.) сработала в том смысле, что она покалечила экономику (иранского - ред.) режима, это усложнило жизнь для режима, но это не изменило их поведения", - отметил сенатор.

По его словам, он пришел к выводу, что введенные пакеты ограничений хоть и были мощными, однако не выполнили функции сдерживания, и режим в Тегеране даже не продемонстрировал воли измениться к лучшему. В этой связи Грэм заявил, что озвученного президентом плана об усилении санкций будет недостаточно.

"Они (иранский режим - ред.) так и не изменились в прошлом, но время покажет ... Я считаю, что дополнительных санкций будет недостаточно", - подчеркнул законодатель.

Виноват Иран?: Саудовская Аравия показала обломки ракет, атаковавших нефтяные заводы

В среду глава Белого дома поручил министру финансов "существенно усилить санкции против страны Иран". Таким образом, это может стать первым ответом администрации Трампа на атаки Ирана против крупнейших нефтеперерабатывающих заводов Саудовской Аравии.

США и международная коалиция во главе с Эр-Риядом обвиняют Иран в подготовке и организации удара. На этом фоне в понедельник мировая цена на нефть существенно повысилась.

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Все по теме:

Иран, Санкции, Саудовская Аравия, Дональд Трамп, Линдси Грэм.
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