The Washington Post: Трамп назвал "бессмысленными" действия США в Украине

Новости мира:Источник в The Washington Post рассказал детали общения с Дональдом Трампом по вопросу Украины.

Американские СМИ в субботу на фоне скандала с разговором президентов США и Украины вышли с информацией, что Дональда Трампа не устраивают «бессмысленные» действия США в Украине, которые «раздражают» Российскую Федерацию. Об этом пишет The Washington Post.

Газета отмечает, что Дональд Трамп в общении с источником неоднократно заявлял о бессмысленности действий в Украине, лишь раздражающих российскую сторону, с которой необходимо поддерживать дружеские отношения. Трамп настаивает на своей позиции, что Россию нужно воспринимать как друга, а «Украина вообще никого не волнует».

The Washington Post пишет, что Дональд Трамп не называет конкретную дату с президентом Украины в Белом доме, но его помощники убеждены в необходимости проведения таких переговоров. Кроме этого, Трамп со своим адвокатом потребовал разобраться в Украине в ситуации, связанную с кандидатом на пост президента и экс-вице-президентом Джозефом Байденом и его сыном.

Экс-мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани рассказал The Washington Post, что за 2019 год у него без ведома посольства США состоялось 5 встреч с помощником Зеленского Андреем Ермаком. По словам Джулиани, дипломаты США в Украине даже получали информацию об этих встречах от украинских представителей.

Как заявил адвокат Дональда Трампа и экс-мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани добавил, что в Украине пообещали выяснить подробности ситуации с Джозефом Байденом и его сыном.

Напомним, накануне в Белом доме официально подтвердили дату встречи президентом Украины и США.

Бывший вице-президент США и один из кандидатов на пост президента от Демократической партии Джо Байден призвал президента Дональда Трампа опубликовать расшифровку разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко опроверг, что президент США Дональд Трамп оказывал давление на президента Владимира Зеленского во время телефонного разговора.