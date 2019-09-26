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Таинственный "разоблачитель" Трампа придет в Конгресс

Таинственный "разоблачитель" Трампа придет в Конгресс
07:53 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Анонимный информатор о "недопустимом" предложении Дональда Трампа согласился посетить Конгресс США.

Неназванный представитель разведки США, который написал жалобу своему руководству на "недопустимое" предложение президента Трампа во время его разговора с Владимиром Зеленским, согласился свидетельствовать перед Конгрессом.

Об этом сообщил в среду телеканал CNN, который ознакомился с соответствующей перепиской.

"Анонимный разоблачитель, который подал жалобу генеральному инспектору разведывательного сообщества о поведении президента Дональда Трампа, предварительно согласился встретиться с законодателями в Конгрессе", - отмечается в сообщении.

Как уточняется, встреча может состояться при условии, если и.о. директора Национальной разведки Джозеф Магуайер (ставленник Д.Трампа) позволит юридическому советнику "обличителя" получить соответствующую степень допуска к секретной информации, чтобы он мог оказывать помощь своему клиенту.

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В связи с этим председатель Разведывательного комитета Палаты представителей Адам Шифф написал официальное письмо Магуайєру с соответствующим запросом.

"Это обоснованное прошение, которое Комитет решительно поддерживает и ожидает, что ваш офис обеспечит это в безотлагательном порядке", - написал в письме конгрессмен Шифф.

Напомним: на прошлой неделе СМИ сообщили о жалобе "разоблачителя" из числа сотрудников разведки, которые прорабатывают иностранные коммуникации Белого дома. Он, в частности, сообщил своему руководству, что во время разговора Трампа с другим иностранным лидером президент США якобы сделал недопустимое "предложение".

Белый дом в среду под давлением Конгресса и общества согласился обнародовать стенограмму разговора между президентами Украины и США, которая подтвердила, что Дональд Трамп обращался с просьбой провести расследование против семьи Байденов в Украине в период новой президентской кампании в США.

На сайте Белого дома США опубликовали стенограмму разговора лидеров Украины и США.

Представители Демократической партии в Конгрессе не удовлетворены содержанием стенограммы разговора лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

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США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Импичмент Трампа.
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