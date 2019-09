Трамп высказался об "идеальном разговоре" с Зеленским

Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что скандал вокруг его разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским может привести к тому, что американским лидерам в будущем вообще нельзя будет разговаривать с зарубежными коллегами.

"Если даже этот идеальный телефонный разговор с президентом Украины не считается подобающим, то тогда по сути это будет означать, что будущим президентам США вообще нельзя будет разговаривать с иностранными лидерами", - написал Трамп в своем аккаунте в соцсети Twitter.

Ранее Трамп неоднократно называл ситуацию вокруг его разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским "охотой на ведьм". Он отмечал, что их телефонный разговор был "идеальным".

If that perfect phone call with the President of Ukraine Isn’t considered appropriate, then no future President can EVER again speak to another foreign leader!

