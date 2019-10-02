Трамп: Импичмент нацелен на переворот в США

Новости мира:Дональд Трамп заявил, что процедура импичмента нацелена не только снять его с поста президента, но и сделать переворот в США.

Президент США Дональд Трамп расценивает начатую против него процедуру импичмента членами Демократической партии в Палате представителей как переворот.

Об этом он написал в Twitter.

"По мере того, как я каждый день все больше узнаю, я делаю выводы, что происходящее сейчас, является не (процедурой - ред.) импичмента, а переворотом, который нацелен на то, чтобы отобрать власть людей, их выбор, их свободу, религию, армию, стену на границе и права граждан Соединенных Штатов Америки", - заявил Трамп.

As I learn more and more each day, I am coming to the conclusion that what is taking place is not an impeachment, it is a COUP, intended to take away the Power of the.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 1, 2019

Как сообщалось, обсуждения Трампом с Президентом Украины Владимиром Зеленским вопроса расследования в отношении Джо Байдена и его сына Хантера в Украине привело к началу расследования в Конгрессе в рамках процедуры импичмента президента США.

Обнародованная 25 сентября стенограмма звонка, который Трамп сделал Зеленскому 25 июля, свидетельствует, что он призвал его расследовать недоказанные подозрения Байденов.

Демократы в Палате представителей США инициировали процедуру импичмента Трампа с упреками, что глава Белого дома пытался использовать иностранное влияние для собственного превосходства на президентских выборах в США.