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Трамп: Импичмент нацелен на переворот в США

Трамп: Импичмент нацелен на переворот в США
10:58 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Дональд Трамп заявил, что процедура импичмента нацелена не только снять его с поста президента, но и сделать переворот в США.

Президент США Дональд Трамп расценивает начатую против него процедуру импичмента членами Демократической партии в Палате представителей как переворот.

Об этом он написал в Twitter.

"По мере того, как я каждый день все больше узнаю, я делаю выводы, что происходящее сейчас, является не (процедурой - ред.) импичмента, а переворотом, который нацелен на то, чтобы отобрать власть людей, их выбор, их свободу, религию, армию, стену на границе и права граждан Соединенных Штатов Америки", - заявил Трамп.

 

Как сообщалось, обсуждения Трампом с Президентом Украины Владимиром Зеленским вопроса расследования в отношении Джо Байдена и его сына Хантера в Украине привело к началу расследования в Конгрессе в рамках процедуры импичмента президента США.

Обнародованная 25 сентября стенограмма звонка, который Трамп сделал Зеленскому 25 июля, свидетельствует, что он призвал его расследовать недоказанные подозрения Байденов.

Помпео отказался поддержать требования демократов о расследовании импичмента

Демократы в Палате представителей США инициировали процедуру импичмента Трампа с упреками, что глава Белого дома пытался использовать иностранное влияние для собственного превосходства на президентских выборах в США.

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Все по теме:

США, Импичмент, Джо Байден, Дональд Трамп, Владимир Зеленский.
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