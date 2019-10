Трамп: Импичмент нацелен на переворот в США

Президент США Дональд Трамп расценивает начатую против него процедуру импичмента членами Демократической партии в Палате представителей как переворот.

Об этом он написал в Twitter.

"По мере того, как я каждый день все больше узнаю, я делаю выводы, что происходящее сейчас, является не (процедурой - ред.) импичмента, а переворотом, который нацелен на то, чтобы отобрать власть людей, их выбор, их свободу, религию, армию, стену на границе и права граждан Соединенных Штатов Америки", - заявил Трамп.

As I learn more and more each day, I am coming to the conclusion that what is taking place is not an impeachment, it is a COUP, intended to take away the Power of the....

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 1, 2019