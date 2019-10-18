Пентагон напомнил, что Турция все еще исключена из программы по F-35

Новости мира:В связи с покупкой российских С-400 Турция пока исключена из программы США по F-35.

Анкара продолжает оставаться исключенной из программы по истребителю-бомбардировщику F-35, сообщила журналистам в пятницу представитель Пентагона Эллен Лорд.

"Изменений в том, что касается возвращения Турции в программу по F-35, нет, поскольку российские системы С-400 до сих пор находятся в стране", - цитирует ее слова агентство Bloomberg.

Между тем, по словам Лорд, Турция пока еще продолжает производить детали для F-35, но этот вопрос будет пересмотрен в марте 2020 года.

Вашингтон неоднократно грозил Анкаре санкциями за контракт на поставку российских зенитных ракетных систем С-400. В июле США исключили Анкару из программы создания истребителей-бомбардировщиков F-35 из-за поставок Турции С-400, заявив, что использование страной российских систем ПВО С-400 несовместимо с системами Североатлантического альянса.

США в июне остановили прием турецких пилотов для обучения за покупку С-400 в РФ.

Между тем, американский Конгресс согласился продать Польше истребители F-35.