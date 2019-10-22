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Трамп: Возможно, придется вступить в войны

Трамп: Возможно, придется вступить в войны
08:09 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Иран может стать исключением в мирном плане США по стабилизации ситуации на Ближнем Востоке.

Несмотря на то, что США пытаются устраниться от участия в военных конфликтах на Ближнем Востоке, Дональд Трамп допустил, что в ситуации с Ираном все может произойти иначе.

Об этом президент США заявил в понедельник в Вашингтоне, передает корреспондент.

"Мы подготовлены лучше, чем когда-либо. Если Иран что-то сделает, он ощутит такой удар, которого никогда раньше не было", - заявил глава Белого дома.

Он подчеркнул, что Вашингтон отслеживает ситуацию на Ближнем Востоке.

"Я стараюсь вывести нас из войн. Но нам, возможно, придется вступить в войны", - отметил американский президент.

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Напомним, Дональд Трамп - не сторонник силовых решений проблем, однако при необходимости будет готов применить военную силу против Турциив ответ на ее действия в Сирии

Трамп в воскресенье заявил, что военнослужащих США нет в зоне боевых действийи в районах, где действует временное перемирие в Сирии.

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США, Иран, Дональд Трамп, Военный конфликт.
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