Экс-президент США попал в больницу: что произошло

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Вторник, 22.10.2019
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15:51 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Джимми Картер госпитализирован после падения.

Бывший президент США Джимми Картер госпитализирован после падения в своем доме в городе Плейнс (штат Джорджия), сообщило во вторник агентство Associated Press.

По данным некоммерческой организации "Carter Center", 94-летний Картер получил "небольшой перелом костей таза", однако остается в хорошем расположении духа.

Как сообщается, это не первый подобный случай, произошедший с Картером в этом году.

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Ранее в октябре он уже падал в своем доме, после чего ему наложили 14 швов.

Картер занимал пост президента США с 1977 по 1981 год.

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США, Джорджия, Джимми Картер, Плейнс.
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