Трамп показал засекреченное фото пса, которого ранили при ликвидации главаря ИГИЛ

Американский президент Дональд Трамп опубликовал засекреченное до этого момента фото служебной собаки, которая принимала участие в рейде против предводителя террористов ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади и получила ранение.

Трамп отметил, что пес хорошо поработал во время спецоперации.

"Мы рассекретили фото замечательной собаки (как ее зовут - остается секретом), которая проделала просто великолепную работу при захвате и уничтожении лидера ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади!", - написал президент США.

We have declassified a picture of the wonderful dog (name not declassified) that did such a GREAT JOB in capturing and killing the Leader of ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi! pic.twitter.com/PDMx9nZWvw

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 октября 2019 г.