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Трамп показал засекреченное фото пса, которого ранили при ликвидации главаря ИГИЛ

Трамп показал засекреченное фото пса, которого ранили при ликвидации главаря ИГИЛ
08:59 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости мира:Президент США Дональд Трамп обнародовал фото собаки, принимавшей участие в операции по ликвидации главаря ИГИЛ.

Американский президент Дональд Трамп опубликовал засекреченное до этого момента фото служебной собаки, которая принимала участие в рейде против предводителя террористов ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади и получила ранение.

Трамп отметил, что пес хорошо поработал во время спецоперации.

"Мы рассекретили фото замечательной собаки (как ее зовут - остается секретом), которая проделала просто великолепную работу при захвате и уничтожении лидера ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади!", - написал президент США.

"Умер как трус": Трамп рассказал о деталях ликвидации главаря ИГИЛ

Как сообщалось, американские военные успешно ликвидировали в сирийской провинции Идлиб главаря террористической группировки ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади.

По словам президента США Дональда Трампа, чтобы избежать задержания, террорист активировал пояс смертника, убив себя и двух своих детей. Смерть аль-Багдади подтвердила экспертиза найденных на месте взрыва человеческих останков.

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Сирия, США, Пес, Дональд Трамп, ИГИЛ, Абу Бакра Аль-Багдади.
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