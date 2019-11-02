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Американо-украинская ракета-носитель успешно стартовала с острова Уоллопс

Американо-украинская ракета-носитель успешно стартовала с острова Уоллопс
22:28 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:В США запустили разработанную совместно с украинцами ракету-носитель.

Сегодня с американского острова Уоллопс состоялся успешный пуск американо-украинской ракеты-носителя среднего класса "Антарес". Один из степеней ракеты разработан и изготовлен украинскими предприятиями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственного предприятия "Конструкторское бюро "Южное" им. М.К. Янгеля".

"2 ноября в 15 часов 59 минут по киевскому времени (9 часов 59 минут по североамериканскому восточному времени) из Центра космических полетов на острове Уоллопс (штат Вирджиния, США) произведен успешный пуск американо-украинской ракеты-носителя среднего класса "Антарес", - говорится в сообщении.

Как отмечается, ракета-носитель вывела на орбиту, близкую к орбите Международной космической станции, 12-й автоматический грузовой корабль Cygnus, который должен доставить на МКС около 3750 кг полезного груза по заказу NASA.

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Ракета-носитель, как объясняется, состоит из двух ступеней и космического грузового корабля "Сигнус" (третья ступень).

"Основную конструкцию первой ступени PH "Антарес" разработало ГП "КБ "Южное", а изготовило ГП ПО ЮМЗ в кооперации с украинскими предприятиями "Хартрон-Аркос" (Харьков), "Киевприбор" (Киев), "Хартрон-ЮКОМ" (Запорожье ), "Чезара", "Рапид" (Чернигов) и др.", - отметили в конструкторском бюро.

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Основные задачи нынешней миссии были доставить на Международную космическую станцию провизию и снаряжение для экипажа, оборудование для станции и научных исследований, а также для выхода в открытый космос.

"В частности, на МКС будет доставлен: альфа-магнитный спектрометр, предназначенный для поиска признаков темной и необычной материи, а также антиматерии (исследования помогут понять, как был образован Вселенная) экспериментальный духовой шкаф Zero-G Oven для исследований свойств теплопередачи и процессов приготовления пищи в условиях микрогравитации (печь разработана специально для использования на космической станции и может применяться в будущих длительных полетах), устройство для переработки пластика в нить для 3D-печати в орбитальной лаборатории, средства и защиты космонавтов от радиации", - уточнили в конструкторском бюро.

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Там также отметили, что в целом с 2013 года ракета-носитель "Антарес" стартовала 11 раз, из которых 10 - успешно.

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МКС, Ракета, КБ "Южное", Antares, Уоллопс.
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