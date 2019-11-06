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Импичмент Трампа: Конгресс готовится к первым публичным слушаниям

Импичмент Трампа: Конгресс готовится к первым публичным слушаниям
20:20 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Публичные слушания в рамках процедуры импичмента Трампа начнутся на следующей неделе.

Публичные слушания в рамках процедуры импичмента в отношении президента США Дональда Трампа начнутся на следующей неделе, сообщил председатель комитета Палаты представителей США по разведке Адам Шифф.

"Адам Шифф объявил о том, что в среду, 13 ноября, и в пятницу, 15 ноября, комитет по разведке проведет первые открытые слушания в рамках расследования, цель которого - определить, объявлять ли импичмент президенту Дональду Трампу", - говорится в сообщении комитета нижней палаты Конгресса США по разведке.

Отмечается, что на 13 ноября запланированы слушания временного поверенного в делах США в Украине Билла Тейлора и заместителя помощника госсекретаря США Джорджа Кента.

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В пятницу, 15 ноября, показания даст бывший посол США в Украине Мари Йованович.

Публичные слушания будут проходить в рамках принятой в конце октября резолюции о начале процедуры импичмента в отношении Трампа. На них в открытом режиме будут допрошены основные свидетели. До этого расследование в отношении Трампа велось в "закрытом" формате: все слушания проводились в Палате представителей за закрытыми дверями.

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Американские СМИ отмечают, что эта фаза направлена на то, чтобы американцы могли убедиться в целесообразности или, наоборот, безосновательности запущенной процедуры импичмента.

Ранее газета The Guardian писала, что итоговое голосование в Палате представителей непосредственно по вопросу вынесения импичмента Трампу в таком случае может состояться к концу этого года.

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В том случае, если Палата представителей объявит импичмент Трампу, то после этого Сенат США начнет рассмотрение этого дела. Для окончательного решения об отстранении президента от власти в верхней палате Конгресса необходимо две трети голосов сенаторов.

В конце октября члены Палаты представителей Конгресса США одобрили резолюцию, согласно которой расследование по возможности вынесения импичмента президенту США Дональду Трампу переходит к публичной стадии.

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Сам Трамп ранее назвал принятие резолюции об импичменте "охотой на ведьм". Американский лидер неоднократно критиковал процедуру импичмента, инициаторами которой выступают члены Демократической партии, и заявлял, что ни к одному американскому президенту не относились "так плохо", как к нему.

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Импичмент, Конгресс США, Дональд Трамп, Мари Йованович, Уильям Тейлор, Джордж Кент.
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