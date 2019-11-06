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Волкер считает, что Луценко был источником страхов Трампа

Волкер считает, что Луценко был источником страхов Трампа
22:44 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Волкер сказал Конгрессу, что действия Луценко усилили скептическое отношение Трампа к Украине.

Бывший представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что информационная кампания экс-генпрокурора Юрия Луценко усилила скептическое отношение президента Трампа к Украине.

Об этом стало известно из публикации закрытых свидетельств Волкера перед Конгрессом, сообщает "Европейская правда".

Исходя из слов Волкера, у Трампа было глубоко укоренено негативное восприятие Украины, основанное на данных об украинской коррупции в прошлом, однако действия Юрия Луценко еще больше усилили это восприятие.

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Волкер считает, что именно Луценко был источником страхов Трампа, что "украинцы хотели его сбросить".

"Дипломат уточнил: он считает, что источником этих страхов является именно Юрий Луценко, который в начале 2019 года, еще занимая должность генпрокурора, провел в США информационную кампанию, во время которой атаковал посла Йованович и неожиданно признал, что Украина... вмешивалась в американские выборы", - говорится в материале "ЕвроПравды".

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На вопрос конгрессменов, имеет ли он основания полагать, что Трамп поверил обвинениям Луценко, Волкер ответил утвердительно.

"Думаю, что да. Я знаю, что Джулиани поверил, и я также знаю, что Джулиани отчитывался президенту Трампу об этом", - сообщил дипломат.

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Волкер убежден, что эта новая волна обвинений усилила скептическое отношение Трампа к Украине, которое несколько угасло после 2017 года. Контактируя с Джулиани, который служил каналом донесения информации до Белого дома, Луценко генерировал неприятие Трампом Украины даже вопреки советам его команды, говорится в статье.

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Юрий Луценко, Дональд Трамп, Мари Йованович, Курт Волкер.
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