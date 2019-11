В Техасе на химзаводе прогремели два взрыва

Второй взрыв за полсуток прогремел в среду на химическом предприятии неподалеку от Хьюстона, одного из крупнейших промышленных центров американского штата Техаса. Об этом сообщает CNN.

"Еще один взрыв прогремел во второй половине дня среды на Техасском химическом заводе близ Хьюстона, где продолжают гореть химикаты", - говорится в сообщении.

Как отмечается, первый взрыв на заводе TPC Group прогремел около 1:00 ночи по местному времени. В результате получили ранения по меньшей мере три человека. Кроме того, пострадала инфраструктура городка Порт-Нечес.

Второй взрыв произошел примерно через 12 часов. Местная власть обеспечила обязательную эвакуацию в радиусе 6,5 км от химзавода из-за высокой опасности новых взрывов.

BREAKING: Second explosion caught on camera at TCP. The explosion happened shortly after 2 p.m. today. No reports of additional injuries at this point. You can see an object from the plant flying into the air. Mandatory evacuation ordered. pic.twitter.com/gTgZOKaR66

— Live Storm Chasers (@Livestormchaser) 27 ноября 2019 г.