В Новом Орлеане объявили чрезвычайное положение в связи с кибератакой

Власти Нового Орлеана ввели чрезвычайное положение в связи с хакерской атакой на городские сервера. Об этом на своей странице в Твиттер написала мэр города Латоя Кантрелл.

Как говорится в сообщении, в пятницу, 13 декабря, в пять утра по местному времени кибер специалистами была зафиксирована подозрительная активность, которая по своим признакам напоминала хакерскую атаку.

В связи с пришествием, Департамент кибербезопасности Нового Орлеана принял решение отключить городские сервера. В данный момент ведется расследование.

По информации телеканала CNN, городская сеть подверглась нападению так называемых вирусов-вымогателей. Такие программы "инфицируют" компьютерные сети и блокируют работу важных документов, за восстановление работы которых преступники требуют выкуп.

A declaration of a state of emergency has been filed with the Civil District Court in connection with today’s cyber security event. pic.twitter.com/UtpGtu2aNm

— Mayor LaToya Cantrell (@mayorcantrell) December 13, 2019