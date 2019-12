Штат Мэн затопило: количество осадков почти в два раза превысило предыдущий рекорд

На штат Мэн, США, в субботу, 14 декабря, обрушилась буря, которая принесла с собой рекордное количество дождя. В Портленде, крупнейшем городе штата, зарегистрировано 8,5 см осадков. Это почти вдвое превзошло предыдущий максимум 4,5 см, установленный в 1917 году, сообщает Press Herald.

Небывалые дожди вызвали резкий подъем уровня воды в местных реках и ручьях, многие дороги в южной части штата были затоплены. По данным Национальной службы погоды США, паводковые воды достигли максимума в субботу вечером, что привело к бурным потокам, захлестнувшим городские улицы.

Дороги были закрыты во всех округах Камберленда и Йорка, а в Портленде паводковые воды создали на дорогах настоящий коллапс. Наводнение превзошло все опасения: первоначально Метеорологическая служба прогнозировала, что река Пресампскот поднимется до уровня 4,5 м, но в субботу подъем воды составил 5 м.

