Скачать
Воскресенье, 15.12.2019
"Нашла коса на камень": экс-депутат Госдумы РФ рассказал о страхе Путина перед Зеленским
"Нашла коса на камень": экс-депутат Госдумы РФ рассказал о страхе Путина перед Зеленским
День в ООС: ранен еще один военнослужащий ВСУ
День в ООС: ранен еще один военнослужащий ВСУ
"Шалтай-болтай": Свитолина высказалась о своем парне
"Шалтай-болтай": Свитолина высказалась о своем парне
В обнимку с мужчиной: Ирина Шейк заинтриговала новым снимком
В обнимку с мужчиной: Ирина Шейк заинтриговала новым снимком

Штат Мэн затопило: количество осадков почти в два раза превысило предыдущий рекорд

Штат Мэн затопило: количество осадков почти в два раза превысило предыдущий рекорд
20:22 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: Твиттер

Новости мира:На штат Мэн обрушилась буря, выпало рекордное количество осадков.

На штат Мэн, США, в субботу, 14 декабря, обрушилась буря, которая принесла с собой рекордное количество дождя. В Портленде, крупнейшем городе штата, зарегистрировано 8,5 см осадков. Это почти вдвое превзошло предыдущий максимум 4,5 см, установленный в 1917 году, сообщает Press Herald.

Небывалые дожди вызвали резкий подъем уровня воды в местных реках и ручьях, многие дороги в южной части штата были затоплены. По данным Национальной службы погоды США, паводковые воды достигли максимума в субботу вечером, что привело к бурным потокам, захлестнувшим городские улицы.

Дороги были закрыты во всех округах Камберленда и Йорка, а в Портленде паводковые воды создали на дорогах настоящий коллапс. Наводнение превзошло все опасения: первоначально Метеорологическая служба прогнозировала, что река Пресампскот поднимется до уровня 4,5 м, но в субботу подъем воды составил 5 м.

Пожары в Австралии: ученые сомневаются в том, что естественные "поглотители" углерода справятся с последствиями

Метеорологи предупредили, что сильный ветер и опасное волнение на море могут ухудшить видимость, повредить суда и даже потопить их. Морские перевозки должны быть отложены до улучшения погодных условий. Приходящим кораблям рекомендовано изменить курс и искать безопасную гавань.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Буря, Дождь, Мэн, Стихийное бедствие, Изменения Климата.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Комфортный Mercedes-Benz Sprinter: как раз то, что нужно для путешествий (Фото)
02 Непогода отступает: прогнозы синоптиков на следующую неделю
03 Какой завтра праздник: приметы и обряды на 16 декабря
04 Луценко признался, что был политически назначенным прокурором
05 Витренко назвал причину подорожания газа
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Вифлеемский огонь мира прибыл в столицу Украины
Вифлеемский огонь мира прибыл в столицу Украины
Непогода отступает: прогнозы синоптиков на следующую неделю
Прогнозы синоптиков на следующую неделю
Сенцов прилетел в Латвию
Сенцов прилетел в Латвию
Появилась новая теория возникновения жизни на Земле
Появилась новая теория возникновения жизни на Земле
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь