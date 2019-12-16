В США банкир украл 88 тысяч долларов и хвастался в соцсетях

Новости мира:В американском городе Шарлотта 29-летнего работника банка Арландо Хендерсона подозревают в краже 88 тысяч долларов.

В США в городе Шарлотта работник банка украл 88 тысяч долларов. 29-летний нарушитель Арландо Хендерсон решил похвастаться украденными средствами прямо в интернете, из-за чего его нашли правоохранители, сообщает WIVB.

Снимки с пачками денег он публиковал в соцсетях. Также осенью американец выложил фото, на котором он позирует перед белым дорогим авто в Голливуде.

Из-за постов правоохранители нашли мошенника и арестовали. За кражу и махинации бывшему банкиру грозит до 30 лет заключения и штраф в размере 1 миллиона долларов.

Адвокат задержанного комментировать дело отказался.

Напомним, четыре человека погибли в результате перестрелки, возникшей после ограбления ювелирного магазина и захвата заложника во Флориде.