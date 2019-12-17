Санкциям против "Северного потока 2" быть: в Сенате США поддержали документ

Новости мира:Сенат США поддержал законопроект оборонного бюджета с санкциями против "Северного потока 2".

Сенат США одобрил проект оборонного бюджета на 2020 год, который включает положения о санкциях в отношении компаний, участвующих в строительстве "Северного потока-2", сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"Американский Сенат только поддержал законопроект, которым утверждается оборонный бюджет США на 2020 год (NDAA). Также им внедряются обязательные санкции в отношении компаний и лиц, которые прокладывают трубы на строительстве "Северного потока-2" или помогают это делать", - написал Коболев на странице в Фейсбуке во вторник вечером.

Он отметил, что за законопроект проголосовали 86 сенаторов, 8 проголосовали против.

"Законопроект вступает в силу после подписания его президентом Трампом. Ожидается, что это произойдет в течение нескольких дней", - говорится в сообщении.

Коболев добавил, что после этого компании, задействованные на строительстве "Северного потока-2", должны будут завершить работы в течение ближайшего времени или окажутся под санкциями США.

"Спасибо нашим друзьям в Украине и за рубежом за поддержку на этом пути. …Еще один важный шаг сделан. Работаем дальше", - подытожил глава НАК "Нафтогаз Украины".