Конгресс США повысил минимальный возраст покупки сигарет

Конгресс США повысил минимальный возраст покупки табачных изделий до 21 года. Об сообщает BuzzFeed.
"В соответствии с новым законом, принятым Конгрессом в четверг, в следующем году законный возраст курения в США возрастет до 21 года", - говорится в сообщении.
Закон коснётся покупки сигарет, электронных сигарет и других табачных изделий.
Президент США Дональд Трамп заявил о поддержке законопроекта еще в ноябре и, как ожидается, подпишет документ в ближайшие дни.
Поднятие минимального возраста на покупку табака с 18 до 21 на общенациональном уровне давно является целью активистов против курения и пользуется поддержкой правительства США. Во многих штатах страны включая Калифорнию, Техас и Нью-Йорк сигареты уже продают с 21 года.
Напомним, законодатели Нью-Йорка проголосовали за запрет ароматизированных электронных сигарет.