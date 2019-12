Пожар в мотеле Лас-Вегаса: погибли шесть человек, 13 пострадали

В результате пожара в одном из мотелей Лас-Вегаса погибли шесть человек, еще 13 получили ранения. Об этом сообщает CNN.

Трагедия произошла утром в субботу, 21 декабря в Alpine Motel Apartments, около бульвара Норт-Лас-Вегас.

“В здании не было тепла, и некоторые жители, возможно, использовали свои печи для отопления”, - сказал представитель пожарной охраны Лас-Вегаса Тимоти Шимански.

Когда спасатели приехали на вызов, они увидали, как густой дым окутывал трехэтажное здание, а некоторые люди выпрыгивали из окон. Пламя на первом этаже было локализировано через пять минут.

A sad day in Las #Vegas. Adding the condolences of all of #ClarkCounty after today's deadly downtown apartment fire. 6 people died, more than a dozen injured. Fire appears accidental, started on or near a stove. Being called one of the worst fires #LasVegas has ever had.pic.twitter.com/sWFPISTgvJ

— Clark County Nevada (@ClarkCountyNV) 21 декабря 2019 г.