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Трампу ищут новые обвинения в рамках импичмента

Трампу ищут новые обвинения в рамках импичмента
08:36 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Адвокаты Палаты представителей США ищут новые статьи для импичмента Дональду Трампу.

Судебный комитет Палаты представителей Конгресса США все еще добивается показаний от бывшего юрисконсульта Белого дома Дона Макгана, которые могут дать основания для выдвижения дополнительных статей по импичменту президенту Дональду Трампу, сообщает The Hill.

"Если показания Макгана приведут к новым доказательствам, подтверждающим вывод о том, что президент Трамп совершил требующие импичмента преступления, которые не подпадают под статьи, одобренные Палатой представителей, комитет будет действовать соответственно, включая, при необходимости, рассмотрение вопроса о том, рекомендовать ли новые статьи для импичмента", - говорится в заявлении комитета, направленном в апелляционный суд округа Колумбия.

Комитет также заявил, что показания Макгана будут иметь решающее значение для того, чтобы помочь нижней палате Конгресса представить свое дело против Трампа в предстоящем сенатском процессе по утвержденным статьям импичмента.

Трамп требует немедленно начать процесс по импичменту

После того, как Палата представителей проголосовала за импичмент Трампа на прошлой неделе, коллегия из трех судей федерального округа Колумбия попросила обе стороны в этом деле проинформировать суд о том, была ли борьба за повестку в суд спорной.

Обе стороны представят устные аргументы перед окружным судом округа Колумбия 3 января.

Ранее судебный комитет Палаты представителей США обратился в суд с просьбой обязать бывшего советника Белого дома Макгана дать показания о предполагаемых попытках президента Дональда Трампа воспрепятствовать расследованию вмешательства России в выборы 2016 года.

 Трамп отреагировал на результаты голосования по своему импичменту

В ноябре Федеральный суд США постановил, что бывший советник Белого дома должен принять повестку Палаты представителей и дать показания в Конгрессе.

Макган фигурирует в отчете Мюллера, представленном в апреле, демократы считают, что он может стать ключевым свидетелем против Трампа.

Изначально бывший советник утверждал на допросах следователей команды Мюллера, что Трамп неоднократно требовал отставки спецпрокурора, однако позднее отказался от этих показаний.

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Конгресс США, Дональд Трамп, Импичмент Трампа.
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