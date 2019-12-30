Скачать
Понедельник, 30.12.2019
Итоги дня 29 декабря: большой обмен пленными, газовые переговоры и выборы в ОТО
Итоги дня 29 декабря: большой обмен пленными, газовые переговоры и выборы в ОТО
Снег решил не задерживаться: прогноз погоды на ближайшие дни
Снег решил не задерживаться: погода в ближайшие дни
Манчестер Сити вернулся на победную тропу в АПЛ (Фото, Видео)
Манчестер Сити вернулся на победную тропу в АПЛ (Фото, Видео)
Рецепт дня: маффины с киви и белым шоколадом
Рецепт дня: маффины с киви и белым шоколадом

На Гавайях разбился вертолет: 7 человек погибли

На Гавайях разбился вертолет: 7 человек погибли
06:18 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира:На Гавайях вертолет с пассажирами потерпел крушение.

В результате аварии вертолета, который не вернулся после полета у побережья на Гавайях, погибли семь человек.

Об этом сообщает The Hill.

"Власть в субботу установила имена трех из семи жертв смертельной катастрофы вертолета на Гавайях", - говорится в сообщении.

Вертолет исчез над Гавайями в четверг. В субботу Национальный совет по безопасности на транспорте после двухдневных поисков подтвердил, что в результате аварии никто не выжил.

В России пассажирский вертолет совершил жесткую посадку, есть пострадавшие

На борту вертолета находилось 7 человек — пилот и 6 пассажиров.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Вертолет, Гавайи.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Магнитные бури 2020: когда ожидать в январе
02 C наступающим Новым 2020 годом: лучшие СМС-поздравления и открытки
03 Гончарук: Еще больше городов присоединились к пересмотру тарифов на тепло
04 Лутковская: 17 лиц отказались переезжать в ОРДЛО, еще 30 отказались участвовать в обмене
05 Россия и Германия договорились и далее поддерживать "Северный поток 2"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Трамп разозлился из-за блокировки его твита
Трамп разозлился из-за блокировки его твита
В Виннице неизвестные подорвали банкомат
В Виннице неизвестные подорвали банкомат
Стрельба в церкви в Техасе: два человека погибли
Стрельба в церкви в Техасе: два человека погибли
В США подали в суд на Apple из-за функции смарт-часов
В США подали в суд на Apple из-за функции смарт-часов
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь