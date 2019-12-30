На Гавайях разбился вертолет: 7 человек погибли

В результате аварии вертолета, который не вернулся после полета у побережья на Гавайях, погибли семь человек.
Об этом сообщает The Hill.
"Власть в субботу установила имена трех из семи жертв смертельной катастрофы вертолета на Гавайях", - говорится в сообщении.
Вертолет исчез над Гавайями в четверг. В субботу Национальный совет по безопасности на транспорте после двухдневных поисков подтвердил, что в результате аварии никто не выжил.
На борту вертолета находилось 7 человек — пилот и 6 пассажиров.