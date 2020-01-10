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США расширили санкции против Ирана: кого это коснется

США расширили санкции против Ирана: кого это коснется
20:19 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:США вводят санкции против 8 высокопоставленных представителей иранских властей, имевших отношение к ракетному обстрелу Ирака.

Секретарь иранского Высшего совета безопасности Али Шамхани, командующий ополчением "Басидж" бригадный генерал Голямреза Солеймани и еще шесть высокопоставленных иранских лиц оказались под санкциями США за ракетный обстрел Ираном баз в Ираке, говорится в пресс-релизе Минфина США.

"США принимают меры против высокопоставленных иранских лиц за их причастность и за их пособничество при ударах баллистическими ракетами во вторник", - цитируется в документе слова главы Минфина Стивена Мнучина.

Также под санкциями оказались секретарь Совета по определению политической целесообразности Мохсен Резаи, которого подозревают в причастности к взрыву в еврейском культурном центре Буэнос-Айреса в 1994 году, и высокопоставленный командир Корпуса Стражей Исламской революции Мохаммад Реза Нагди.

Кроме этого, санкции вводятся против двух влиятельных командиров ВС Ирана - заместителя начальника генштаба Вооруженных сил Исламской Республики Иран бригадного генерала Мохаммада-Резы Аштиани и бригадного генерала Али Абдоллахи.

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Еще два человека, оказавшихся под санкциями - ответственный за вопросы безопасности сотрудник администрации руководителя Исламской Республики Иран аятоллы Али Хаменеи Али Асгар Хеджази, а также один из советников аятоллы Мохсен Куми.

США также расширяют санкции против Ирана, вводя ограничительные меры против ряда секторов иранской экономики и производителей железа и стали, заявил в пятницу министр финансов США Стивен Мнучин.

"Первым делом, президент (США - Ред.) издал указ, дающий право вводить санкции против любого физического лица, которое владеет, работает и торгует, содействует секторам иранской экономики, включая строительство, производство, текстильная отрасль и горнодобывающая", - сказал он.

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При этом, пояснил Мнучин, речь идет как о первичных, так и о вторичных санкциях.

"Во-вторых, мы объявляем о 17 особых санкциях против иранских крупнейших производителей железа и стали, трех базирующихся на Сейшельских островах организациях и одного судна, связанного с транспортировкой продукции", - продолжил он.

В частности, санкционные меры коснулись базирующейся в Пекине торговой компании Pamchel Trading Beijing Co. Ltd., которая с августа 2019 ежемесячно закупала тысячи метрических тонн стальных слябов у крупнейшего производителя стали на Ближнем Востоке иранской Esfahan Mobarakeh Steel Company, которая также попала под санкции.

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Кроме того, под санкции попали компании Saba Steel, Hormozgan Steel Company, Oxin Steel Company, Khorasan Steel Company, South Kaveh Steel Company, Iran Alloy Steel Company, Golgohar Mining and Industrial Company, Chadormalu Mining and Industrial Company, Arfa Iron and Steel Company, Khouzestan Steel Company и Iranian Ghadir Iron & Steel Co.

OFAC также ввел санкции в отношении базирующейся в Омане Reputable Trading Source LLC, которая связана с Khouzestan Steel Company.

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В санкционный список OFAC также внесен ряд ведущих компаний, работающих в секторе производства алюминия и меди в Иране: Iran Aluminum Company, Al-Mahdi Aluminum Corporation, National Iranian Copper Industries, Khalagh Tadbir Pars Co.

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Иран, Санкции, Стивен Мнучин.
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