Помпео: США приостановили чартерные рейсы на Кубу

Соединенные штаты приостановили чартерные рейсы на Кубу для снижения доходов от туризма на острове.
Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.
По его словам, будет разрешено летать только в международный аэропорт Гаваны.
«Эта мера еще больше ограничит обогащение кубинского режима, который использует эти средства для финансирования продолжающихся репрессий против кубинского народа и его бессовестной поддержки диктатора Николаса Мадуро в Венесуэле»,— говорится в заявлении.
Решение затронет девять кубинских аэропортов, которые принимают рейсы из США.
У авиакомпаний будет 60 дней, чтобы постепенно отменить рейсы на Кубу. Также Вашингтон планирует ввести ограничения на количество рейсов.