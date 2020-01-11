В США призвали Иран "начать вести себя как нормальная страна"

Новости мира:В США призвали Иран отказаться от "безрассудных действий" после признания сбития украинского самолета.

В Соединенных Штатах Америки призвали Иран отказаться от "безрассудных действий" после признания сбития украинского самолета вблизи аэропорта имени Имама Хомейни (Тегеран).

Об этом заявил высокопоставленный чиновник администрации Дональда Трампа, сообщает телеканал CNN.

"Это была страшная трагедия. В конце концов Иран сделал ужасную ошибку. Неразумные действия Ирана снова привели к разрушительным последствиям. Теперь гораздо важнее, чтобы Иран отказался от своих безрассудных амбиций и начал вести себя как нормальная страна", - отметил американский чиновник.

Как сообщалось ранее, иранская военно-политическая формация "Корпус стражей исламской революции" (КСИР) взяла на себя полную ответственность за крушение самолета МАУ.

Президент Ирана Хассан Рухани извинился за уничтожение иранскими военными украинского пассажирского самолета, назвав это катастрофической ошибкой.

Самолет рейса PS752 разбился в Иране 8 января, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.