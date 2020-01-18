Трамп о проповеди лидера Ирана: Он должен быть очень осторожным со своими словами

Новости мира:Трамп отреагировал на резкие слова Хаменеи.

Верховный лидер Ирана выступил с резкими заявлениями в отношении США, вызвав предупреждающую реакцию Дональда Трампа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Хаменеи впервые за восемь лет лично провел пятничную молитву в столичной мечети Мосалла в Тегеране. Он поддержал элитную иранскую Революционную гвардию после того, как военные с задержкой признали "случайное" сбивание украинского пассажирского самолета у Тегерана 8 января.

В проповеди Хаменеи сказал верующим, которые скандировали "Смерть Америке", что элитные гвардейцы могут вести борьбу за пределами Ирана после убийства Соединенными Штатами иранского командующего Сулеймани.

Президент США Дональд Трамп позже отреагировал в Twitter, что Хаменеи должен быть осторожен в своих словах.

"Их экономика разрушается, а их люди страдают. Он должен быть очень осторожным со своими словами!" - заявил Трамп.

Специальный представитель Госдепартамента США по Ирану Брайан Хук заявил в Вашингтоне, что иранские угрозы могут обернутся дальнейшей изоляцией страны.