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Активно распространяется: китайский вирус обнаружили в США

Активно распространяется: китайский вирус обнаружили в США
21:14 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости мира:В США зафиксирован первый случай заболевания новым типом коронавируса, ранее зафиксированном в Китае.

В американском штате Вашингтон подтвержден первый случай заболевания в США новым типом коронавируса, ранее зафиксированном в Китае, сообщает издание The New York Times.

Пациента, который ранее ездил в город Ухань (КНР), госпитализировали с симптомами пневмонии еще на прошлой неделе. По данным газета, положительные результаты анализов на наличие нового коронавируса были получены в минувшие выходные.

Личность заболевшего не раскрывается.

В декабре в городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса. Сообщалось, что первые заболевшие подхватили вирус на городском рынке морепродуктов в этом городе.

Изначально был сделан вывод, что вирус не передается от человека человеку, однако позднее этот вывод был опровергнут, а заболевание было перенесено в разряд инфекционных.

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Случаи заболевания уже отмечены в Гонконге, Южной Корее, Японии, Таиланде.

Общее число жертв вируса составляет шесть человек.

Председатель КНР Си Цзиньпин потребовал принять эффективные меры к недопущению эпидемии и оказанию всей возможной помощи заболевшим.

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Китай, США, Вирус, Коронавирус.
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