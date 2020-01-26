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Трамп об импичменте: Вмешательство в ход выборов, подобного которому не было в истории

Трамп об импичменте: Вмешательство в ход выборов, подобного которому не было в истории
22:50 Сегодня Телеграф НВ

Новости мира:Трамп считает главного обвинителя-демократа "очень больным человеком".

Президент США Дональд Трамп назвал главного обвинителя демократов, конгрессмена Адама Шиффа "очень больным человеком".

Об этом он написал в Twitter.

"Нечестный Адам Шифф — коррумпированный политик и, вероятно, очень больной человек. Он еще не заплатил за то, что сделал с нашей страной!" — отметил Трамп.

"Сфабрикованный импичмент — это крупномасштабное вмешательство в ход выборов, подобного которому не было в истории", — уверяет президент в другом своем твите.

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Трамп также выразил уверенность, что его адвокаты «разорвали в клочья» аргументы демократов, требующих осудить его по статьям импичмента и отстранить от должности.

21 января в Сенате США начался судебный процесс по импичменту президента США Дональда Трампа.

16 января в Сенате официально представили статьи обвинений в адрес президента Дональда Трампа. К присяге привели главу Верховного суда США Джона Робертса, который будет вести разбирательство, и всех членов Сената, которые будут выполнять функции членов суда присяжных.

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Обвинителями назначены семь демократов из Палаты представителей США.

Трамп обвиняется по двум статьям — в злоупотреблении президентской властью и в препятствовании расследованию Конгресса по импичменту. Большинство в Сенате имеют республиканцы.

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Импичмент, Дональд Трамп, Адам Шифф.
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