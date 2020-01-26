Трамп об импичменте: Вмешательство в ход выборов, подобного которому не было в истории

Новости мира:Трамп считает главного обвинителя-демократа "очень больным человеком".

Президент США Дональд Трамп назвал главного обвинителя демократов, конгрессмена Адама Шиффа "очень больным человеком".

Об этом он написал в Twitter.

"Нечестный Адам Шифф — коррумпированный политик и, вероятно, очень больной человек. Он еще не заплатил за то, что сделал с нашей страной!" — отметил Трамп.

Shifty Adam Schiff is a CORRUPT POLITICIAN, and probably a very sick man. He has not paid the price, yet, for what he has done to our Country! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 26, 2020

"Сфабрикованный импичмент — это крупномасштабное вмешательство в ход выборов, подобного которому не было в истории", — уверяет президент в другом своем твите.

The Impeachment Hoax is a massive election interference the likes of which has never been seen before. In just two hours the Radical Left, Do Nothing Democrats have seen their phony case absolutely shredded. Shifty is now exposed for illegally making up my phone call, & more! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 26, 2020

Трамп также выразил уверенность, что его адвокаты «разорвали в клочья» аргументы демократов, требующих осудить его по статьям импичмента и отстранить от должности.

21 января в Сенате США начался судебный процесс по импичменту президента США Дональда Трампа.

16 января в Сенате официально представили статьи обвинений в адрес президента Дональда Трампа. К присяге привели главу Верховного суда США Джона Робертса, который будет вести разбирательство, и всех членов Сената, которые будут выполнять функции членов суда присяжных.

Обвинителями назначены семь демократов из Палаты представителей США.

Трамп обвиняется по двум статьям — в злоупотреблении президентской властью и в препятствовании расследованию Конгресса по импичменту. Большинство в Сенате имеют республиканцы.