Трамп об импичменте: Вмешательство в ход выборов, подобного которому не было в истории

Президент США Дональд Трамп назвал главного обвинителя демократов, конгрессмена Адама Шиффа "очень больным человеком".

Об этом он написал в Twitter.

"Нечестный Адам Шифф — коррумпированный политик и, вероятно, очень больной человек. Он еще не заплатил за то, что сделал с нашей страной!" — отметил Трамп.

Shifty Adam Schiff is a CORRUPT POLITICIAN, and probably a very sick man. He has not paid the price, yet, for what he has done to our Country!

"Сфабрикованный импичмент — это крупномасштабное вмешательство в ход выборов, подобного которому не было в истории", — уверяет президент в другом своем твите.

The Impeachment Hoax is a massive election interference the likes of which has never been seen before. In just two hours the Radical Left, Do Nothing Democrats have seen their phony case absolutely shredded. Shifty is now exposed for illegally making up my phone call, & more!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 26, 2020