Байден о способности Трампа справиться с коронавирусом: Болезни не останавливаются на границах

Новости мира:Байден уверен, что Трамп плохо защитит США от коронавируса.

Бывший вице-президент США Джо Байден в понедельник заявил, что президент США Дональд Трамп хуже, чем кто-либо еще, сможет отреагировать на ситуацию с распространением коронавируса.

"Продемонстрированные неудачные суждения Трампа и его неоднократное неприятие научных выводов делают его худшим человеком для того, чтобы возглавить нашу страну во время глобального вызова в области здравоохранения", - написал Байден в статье, опубликованной в газете USA Today.

"Болезни не останавливаются на границах. Им нельзя преградить путь, выстроив стену. Мы не можем оставаться в безопасности, не помогая другим быть в безопасности" - указал Байден.

Он напомнил, что во время вспышки лихорадки Эбола в 2014 году Трамп активно критиковал администрацию Обаму, называв ее "некомпетентной". Байден напомнил, что Трамп, в частности, выступал за запрет на авиарейсы из стран, где были зафиксированы случаи заражения. По словам Байдена, такая мера "только бы ухудшила ситуацию".

"Я начинаю думать, что президент не совсем психически здоров. Почему он не запретил перелеты? Безумец", - написал Трамп в Twitter в 2015 году. Позже он также призывал Обаму добровольно уйти в отставку после сообщения о госпитализации в Нью-Йорке пациента с симптомами Эболы.

Общее количество умерших от коронавируса в КНР превысило 80 человек.

Число пораженных новым вирусом в Китае составляет, по официальным данным, около 2,8 тыс. человек.

На территориях за пределами материковой части страны зафиксированы случаи заражения вирусом в Гонконге, в Макао, на Тайване. Кроме того, случаи заболевания выявлены в Таиланде, в Австралии, в Сингапуре, в Японии, США, Малайзии, Франции и других странах.