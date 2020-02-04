В университете в Техасе произошла стрельба, есть жертвы

Новости мира:Два человека застрелены в понедельник в общежитии одного из университетов в американском штате Техас.

В понедельник, 3 февраля, два человека были убиты в результате стрельбы в общежитии в кампусе Техасского университета A&M University-Commerce. Об этом передает CNN.

Также по информации университета, еще один человек был ранен. Раненного доставили в больницу.

Стрельба произошла в общежитии Pride Rock. После инцидента университет отменил занятия на день и вечер. Также администрация учебного заведения предоставила студентам, преподавателям и сотрудникам приют на месте в качестве меры предосторожности.

Students, faculty and staff are instructed to take shelter and stay in place until further notice. This is a precautionary measure. A&M-Commerce UPD is actively investigating three gunshot victims in Pride Rock Residence Hall on the A&M-Commerce campus. — A&M-Commerce (@tamuc) February 3, 2020

Приют на месте был расформирован два часа спустя после стрельбы. Полиция ведет активное расследование инцидента.

Напомним, в США 1 февраля два человека погибли, двое ранены в результате стрельбы после похорон в церкви города Ривьера-Бич (Флорида).

В результате стрельбы в многоэтажном здании в канадском городе Торонто погибли три человека, еще двое получили ранения.