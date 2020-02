В университете в Техасе произошла стрельба, есть жертвы

В понедельник, 3 февраля, два человека были убиты в результате стрельбы в общежитии в кампусе Техасского университета A&M University-Commerce. Об этом передает CNN.

Также по информации университета, еще один человек был ранен. Раненного доставили в больницу.

Стрельба произошла в общежитии Pride Rock. После инцидента университет отменил занятия на день и вечер. Также администрация учебного заведения предоставила студентам, преподавателям и сотрудникам приют на месте в качестве меры предосторожности.

Students, faculty and staff are instructed to take shelter and stay in place until further notice. This is a precautionary measure.

A&M-Commerce UPD is actively investigating three gunshot victims in Pride Rock Residence Hall on the A&M-Commerce campus.

