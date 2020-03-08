Скачать
Воскресенье, 08.03.2020
Главные события недели: коронавирус в Украине, ротации в Кабмине, увольнение Рябошапки и другое
Главные события недели: коронавирус в Украине, ротации в Кабмине, увольнение Рябошапки и другое
День в ООС: ВСУ несут потери на Донбассе
День в ООС: ВСУ несут потери на Донбассе
Шахтер и Колос забили семь голов на двоих в матче УПЛ (Видео)
Шахтер и Колос забили семь голов на двоих в матче УПЛ (Видео)
"Мое тело меняется": Кэти Перри призналась, что страдает от токсикоза
Кэти Перри призналась, что страдает от токсикоза

Коронавирус в Нью-Йорке: число зараженных превысило сотню

Коронавирус в Нью-Йорке: число зараженных превысило сотню
21:20 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Число заболевших коронавирусом в штате Нью-Йорк превысило 100.

Число случаев заболевания коронавирусом в штате Нью-Йорк достигло 105, сообщил губернатор Эндрю Куомо.

"Обновление: зарегистрировано ещё 16 случаев заболевания коронавирусом в штате Нью-Йорк, общее число заболевших достигло 105", - написал в твиттере в воскресенье губернатор.

Он уточнил, что в районе Уэстчестер на данный момент 82 случая, в городе Нью-Йорк - 12, в районах Нассау - 5, Рокленд, - 2, Саратога - 2, Суффолк - 1 и Ольстер - 1.

"Мы активно проводим тестирование (на коронавирус - ред.) и видим, что количество подтвержденных случаев возросло, как и ожидалось", - отметил он.

В субботу Куомо объявил о введении режима чрезвычайной ситуации. Он пояснил, что это, среди прочего, предусматривает выделение дополнительных средств местным департаментам здравоохранения, отвечающим за мониторинг тех, кто находится под карантином.

ВОЗ разрушает мифы: вещи, которые не помогут защититься от коронавируса

Губернатор заявил, что ситуация в Уэстчестере "очевидно является для нас проблемой". Он отметил, что наиболее уязвимы для вируса дома престарелых, поэтому в таких учреждениях в населенном пункте Нью-Рошель в районе Уэстчестер введены "меры гиперпредосторожности" и запрещено посещение находящихся там людей.

В субботу в штате Нью-Йорк было зарегистрировано 89 случаев заболевания, большинство из них связано с заболевшим юристом из Нью-Рошеля, работавшим на Манхеттене, диагноз которого подтвердился на этой неделе.

Как пишет издание "The Washington Post" режим карантина будет введен в отношении всех, кто близко контактировал с зараженным мужчиной.

Трамп о коронавирусе: Фейковые СМИ делают все возможное, чтобы мы выглядели плохо

Газета отмечает, что в штате Нью-Йорк около 4 тыс человек сами предпочли изолировать себя в домашних условиях, из них порядка 2,7 тыс проживают в городе Нью-Йорк, а еще 1 тыс в районе Уэстчестер.

"Нет никаких сомнений, что массовый карантин - лучший способ замедлить распространение вируса", - сказал Куомо в субботу.

Число случаев заражения коронавирусом Covid-19 в США достигло 442, сообщало ранее CNN со ссылкой на Центры по контролю и профилактике заболеваний США и местные власти.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Эпидемия, Нью-Йорк, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 8 Марта 2020: красивые поздравления с Международным женским днем
02 Чумак рассказал, почему ОГП не подписывал подозрения против Порошенко
03 Поздравления с 8 Марта 2020: красивые и романтичные поздравления в стихах
04 Теплые пожелания с наступающим 8 марта в стихах и открытках
05 Первые животные Земли были связаны сетью странных нитей (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Трагедия MH17: США выразили доверие судебной системе Нидерландов
Трагедия MH17: США выразили доверие судебной системе Нидерландов
Коронавирус в Нью-Йорке: число зараженных превысило сотню
Коронавирус в Нью-Йорке: число зараженных превысило сотню
Папа Римский нарушил вековые традиции из-за коронавируса
Папа Римский нарушил вековые традиции из-за коронавируса
Объявлен график обновлений смартфонов Vivo до Android 10
Объявлен график обновлений смартфонов Vivo до Android 10
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь