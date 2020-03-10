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Пассажиры лайнера Grand Princess, где нашли коронавирус, покидают судно

Пассажиры лайнера Grand Princess, где нашли коронавирус, покидают судно
09:41 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:Пассажиры лайнера Grand Princess, на котором обнаружили коронавирус, смогут сойти на берег в порту Окленд.

Круизный лайнер Grand Princess, на борту которого обнаружен 21 случай заражения коронавирусом, пришвартовался в порту города Окленд в штате Калифорния.

Об этом сообщает ABC7.

"После нескольких дней в море круизный лайнер, который перевозит тысячи пассажиров и членов экипажа, у некоторых из которых обнаружили новый коронавирус, пришвартовался в понедельник в порту Окленда", - говорится в сообщении.

Пассажиры выходят на берег после долгожданного прибытия в порт.

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Как сообщалось, пассажиры лайнера будут доставлены на карантинный объект. Высадка продлится минимум 2 дня, так как каждому пассажиру придется пройти первичный тест на заражение вирусом Covid-19.

По информации Госдепа на борту круизного лайнера Grand Princess, который стоит на карантине у берегов Калифорнии в связи с выявлением коронавируса, находятся 49 граждан Украины.

По информации вице-президента США Майка Пенса, коронавирус подтвержден у 19 членов экипажа судна и двух пассажиров.

Напомним, Коронавирус добрался до правительства Франции.

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США, Калифорния, Коронавирус, Океанский лайнер, Grand Princess.
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