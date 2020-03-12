Коронавирус в США: Трамп обещает "меры беспрецедентного характера"

Новости мира:Трамп анонсировал финансовую поддержку уязвимым слоям населения, малым предприятиям, налоговые послабления в связи с коронавирусом.

Президент США Дональд Трамп в своем обращении к гражданам анонсировал финансовую поддержку малым предприятиям и уязвимым слоям населения, а также налоговые послабления в связи с распространением коронавируса по стране.

"Я дал поручение органам, отвечающим за деятельность малого бизнеса, в рамках имеющихся у них возможностей обеспечить предоставление капитала и ликвидности для компаний, пострадавших от коронавируса", - сказал Трамп.

Он отметил, что "власти будут предоставлять займы под низкий процент, чтобы позволить компаниям в пострадавших штатах преодолеть временные экономические трудности, вызванные вирусом".

"Я прошу Конгресс увеличить финансирование этой программы на дополнительные $50 млрд", - заявил Трамп.

Он подчеркнул, что "отдаст поручение федеральному казначейству приостановить сбор налогов без взимания последующих неустоек с отдельных групп граждан и частных предприятий".

"В результате этих действий ликвидность экономики повысится в объеме $200 млрд", - отметил президент США.

Трамп заявил, что "призывает Конгресс США незамедлительно ввести послабления в части налогообложения на заработную плату", и выразил надежду, что члены Конгресса "отнесутся к этому решительно".

"Скоро я приму чрезвычайные меры беспрецедентного характера по предоставлению финансовых послаблений, которые будут распространяться на трудящихся, которые заболели, находятся под карантином или ухаживают за другими заболевшими. Я попрошу Конгресс принять законодательные меры, чтобы обеспечить эти послабления", - заключил Трамп.