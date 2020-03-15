В Белом доме рассказали, болен ли Трамп коронавирусом

Новости мира:СМИ раскрыли результат теста президента США на коронавирус COVID-19.

Результаты теста президента США Дональда Трампа на наличие у него нового коронавируса оказались отрицательными, глава вашингтонской администрации здоров.

Это следует из сообщения его лечащего врача Шона Конли, которое распространила в субботу пресс-служба Белого дома.

"Вчера вечером после содержательной беседы с президентом относительно тестирования на [предмет наличия вызываемого коронавирусом заболевания] COVID-19 он решил сдать [анализы]. Сегодня вечером я получил подтверждение, что тест отрицательный", – говорится в тексте.

Ранее сообщалось, что у главы пресс-службы президента Бразилии Жаира Болсонару Фабио Вайнгартена, который входил в состав делегации, вернувшейся в ночь на среду из Майами, выявлены симптомы респираторного заболевания, которое, как позже выяснили, было вызвано коронавирусом.