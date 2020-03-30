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Трамп дал прогноз, когда США "начнет восстанавливаться" после коронавируса

Трамп дал прогноз, когда США "начнет восстанавливаться" после коронавируса
05:52 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:Дональд Трамп ожидает пик смертности от COVID-19 в Штатах уже через две недели.

Пик смертности от коронавирусной инфекции в США, вероятно, наступит через две недели.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции, передает DW.

Он также объявил, что ограничения в рамках борьбы с распространением коронавируса продлеваются в стране до 30 апреля. По словам Трампа, количество смертей от COVID-19 в США должно начать снижаться после 12 апреля. Президент подчеркнул важность того, чтобы все жители следовали рекомендациям врачей.

"Ничто не может быть хуже, чем объявить победу до того, как победил", - заявил Дональд Трамп.

По его прогнозам, страна "начнет восстанавливаться" к 1 июня. Дональд Трамп считает, что если коронавирус унесет жизни не более 100 тысяч жителей США, то действия властей можно будет назвать успешными, хотя "это ужасное число".

В США уже более 2 тыс человек умерли от коронавируса

Если бы власти не предпринимали никаких действий, то число жертв могло бы достичь 2,2 млн человек, напомнил Трамп. Координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Дебора Биркс считает, что даже при сохранении нынешних мер число жертв может составить от 80 до 160 тысяч человек. При наихудшем развитии из-за коронавируса могут погибнуть более 200 тысяч жителей США.

Трамп планирует ввести карантин в Нью-Йорке

В настоящий момент США лидируют по количеству инфицированных коронавирусом. К 30 марта в стране было зарегистрировано 142 106 случаев заболевания COVID-19, притом за последние 24 часа было выявлено более 17,5 тысячи случаев.

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США, Дональд Трамп, Коронавирус.
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