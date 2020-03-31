Трамп о коронавирусе: Я считаю, что мы хорошо справляемся

Американский президент Дональд Трамп заявил, что в США, по его мнению, лучше не вводить режим общенационального карантина для борьбы против коронавируса COVID-19.
"Мы распространили рекомендации (о мерах по борьбе с коронавирусом - ред.). Я считаю, что мы хорошо справляемся. Я вижу результат. Я смотрю на улицы. Посмотрите на улицы Нью-Йорка. Сегодня в час пик на Пятой авеню фактически никого не было. Я никогда раньше такого не видел, не было ни машин, ни прохожих", - сказал Трамп.
Он отметил, что вопрос о введении общенационального карантина обсуждался, однако было принято решение не прибегать к таким мерам.
"Я считаю, что наши граждане проделали очень хорошую работу. Мы вас оповестим, если примем такое решение (о карантине - ред.). На данный момент, я бы сказал, что это маловероятно", - отметил президент США.
Он подчеркнул, что нацелен на быстрое решение проблемы с коронавирусом, так как США предстоит восстанавливать экономику после вызванного пандемией шока.
Соединенные Штаты находятся на первом месте по числу подтвержденных случаев заражения в мире, там зафиксировано 161 297 инфицированных и 2 978 смертных случаев.
Напомним:
По состоянию на 03:00 вторника в мире насчитывалось 766 135 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 36 832 человека, поправились более 186 тыс.
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