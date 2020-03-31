Свежие данные по COVID-19: что происходит в мире

По состоянию на 03:00 вторника в мире насчитывалось 766 135 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 36 832 человека, поправились более 186 тыс., сообщила газета South China Morning Post.
Издание ведет электронный подсчет числа больных, скончавшихся и излечившихся, основанный на официальных данных соответствующих стран.
В то же время, по информации американского университета Джона Хопкинса, число инфицированных в мире на утро вторника достигло 782 365 человек, смертельных случаев - 37 582.
На первом месте по числу подтвержденных случаев заражения - Соединенные Штаты, где зафиксировано 161 297 инфицированных и 2 978 смертных случаев, сообщила South China Morning Post.
В Европе по числу заболевших и летальных исходов продолжает лидировать Италия. По состоянию на утро понедельника, в стране зарегистрировано 11 591 жертва инфекции и 101 739 больных.
В материковом Китае, по данным на утро минувшего понедельника, зарегистрирован 31 новый случай заражения коронавирусом, из них 30 - у людей, прибывших из-за рубежа, один - внутри страны (провинция Ганьсу).
С декабря число жертв коронавируса в стране составило 3 304 человек, зарегистрировано 81 470 случаев заболевания.
В Иране насчитывается 41 495 больных и 2 757 скончавшихся.
По данным издания, в мире менее 10 тыс. случаев заражения зарегистрировано в почти в 190 странах и районах мира.
Данные газеты постоянно корректируются в соответствии с получаемой официальной информацией.
Что происходит в Украине:
По данным Центра общественного здоровья Минздрава, по состоянию на 22:00 понедельника, 30 марта, в Украине насчитывается 548 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаев заражения коронавирусной болезнью COVID-19, и 13 летальных случаев от нее.
В Украине карантинный режим ежедневно обеспечивают около 18 тысяч правоохранителей.
В Украину из Южной Кореи прибыло 100 тыс. ПЦР-тестов для выявления коронавируса.
В Украине 22% больных COVID-19 имеют возраст от 50 до 59 лет. Еще 21% - в возрасте от 30 до 39 лет.
Заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга рассказал, что делать гражданам, которых отказываются тестировать на коронавирус Covid-19 в больнице.