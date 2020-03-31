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Кибератаки против США: Трамп продлил чрезвычайное положение

Кибератаки против США: Трамп продлил чрезвычайное положение
06:55 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:Трамп продлил на год санкции в отношении России из-за кибератак против США.

Президент США Дональд Трамп продлил на год действие санкций в отношении России из-за кибератак против Соединенных Штатов.

Об этом сообщается на сайте Белого дома, передает Украинская правда.

Указом, изданным еще при президентстве Барака Обамы, вводились ограничения против ряда стран, которые представляли угрозу для Штатов в киберпространстве.

"Это значимая злонамеренная деятельность в киберпространстве до сих пор несет чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике США", - говорится в документе.

"Я продолжаю на один год чрезвычайное положение, введенное указом от 1 апреля 2015 года", - подытожил Трамп.

Этот указ позволяет министерству финансов вводить санкции против лиц, которые осуществляют кибератаки против Штатов. Чиновники могут блокировать счета и любые активы на территории страны.

Напомним: 

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Санкции, Дональд Трамп, Кибератаки.
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