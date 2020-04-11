Американцы массово подают иски против Китая из-за коронавируса

Новости мира:Американцы подали иски против китайского правительства на $1,2 триллиона из-за COVID-19.

Массовые иски граждан США против властей Китая, объединенные в коллективное заявление по поводу неверных действий на начальном этапе эпидемии коронавируса COVID-19, в совокупности составляют около $1,2 трлн.

Об этом пишет Голос Америки, ссылаясь на подсчеты американских и британских аналитиков.

"Менее чем за месяц более 5 тыс. граждан США присоединились к коллективному иску, поданному в суд во Флориде, авторы которого требуют от китайского правительства компенсацию за ущерб, причиненный COVID-19. Истцы утверждают, что понесли огромные потери из-за халатности Пекина, допустившего распространение коронавируса по всему миру", - отмечается в сообщении.

Подобные групповые иски также были поданы в суды в Неваде и Техасе.

"Наш иск касается тех, кто физически пострадал в результате воздействия вируса… он также касается коммерческой деятельности Китая, связанной с торговлей на рынках, где продается мясо диких животных", - заявили представители юридической фирмы Berman Law Group.

Вместе с тем, британский консервативный аналитический центр "Общество Генри Джексона" отмечает, что "потенциальный иск США к Китаю за ущерб от коронавируса может составить $1,2 трлн".

Как отметили британские аналитики, "Китай потенциально несет ответственность за ущерб, нанесенный в результате неверных действий на раннем этапе вспышки коронавируса". Речь, в частности, идет об умышленном сокрытии информации от Всемирной организации здравоохранения: аналитики называют это нарушением Международных медико-санитарных правил.

В этой связи "Общество Генри Джексона" призывает страны подавать в суд на Китай, указав 10 различных правовых путей для этого, включая ВОЗ, Международный Суд, Постоянный арбитражный суд, суды в Гонконге и США.

При этом, юристы проводят параллели, что в истории международного права ответственность властей одного государства за ущерб, причиненный другой стране, впервые была признана в арбитражном суде в 1920-х годах.

Так, канадский металлургический завод, работавший в Британской Колумбии, выделял токсичные пары, нанося ущерб лесам и сельскохозяйственным культурам в прилегающих районах Канады, а также в американском штате Вашингтон. Для разрешения спора Канада и США создали трибунал, в результате чего Канада согласилась заплатить Америке компенсацию.

Напомним, в США сейчас зарегистрировано наибольшее количество зараженных коронавирусом, которое, по состоянию на пятницу достигло 487 тыс. человек.