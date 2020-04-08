В США наибольшее количество смертей от COVID-19 за сутки

В Соединенных Штатах за последние сутки зафиксировали 1858 смертельных случаев, связанных с коронавирусом. Это наибольший показатель с начала эпидемии. Об этом сообщает CNN.
По данным Университета Джона Хопкинса, общее количество умерших составляет 12 862 человека.
Наибольшее количество инфицированных зарегистрировано в штате Нью-Йорк – почти 140 тысяч человек. В целом же в США подтверждено 398 199 заражения коронавирусом.
Ранее губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо говорил, что число госпитализаций в его штате достигло стабилизационного уровня, но жители по-прежнему должны быть дисциплинированными.
"Мы должны быть умными. Мы должны быть в безопасности...Мы делаем это, оставаясь дома", - сказал он журналистам.
Эпидемия уже затронула политическую жизнь, в том числе продолжающуюся президентскую кампанию. Джо Байден допустил, что демократы могут отказаться от конвента, где выбирают кандидата от партии, и выдвинуть соперника Трампа онлайн.
Напомним:
Трамп подумывает, разумно ли продолжать финансирование ВОЗ.
В США сейчас испытывают десять лекарств для лечения коронавируса.
Президент США Дональд Трамп попросил фармацевтические компании страны, работающие над экспериментальными препаратами против коронавируса COVID-19, предложить врачам премьер-министра Великобритании Борису Джонсону помощь в его лечении.