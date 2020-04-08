Скачать
Среда, 08.04.2020
Итоги дня 7 апреля: Новое приложение "Дій вдома"и электронный студенческий билет
Итоги дня 7 апреля: Новое приложение "Дій вдома"и электронный студенческий билет
Погода в Украине 8 апреля: синоптики предупредили о заморозках
Погода в Украине 8 апреля: синоптики предупредили о заморозках
Германия может первой возобновить чемпионат по футболу
Германия может первой возобновить чемпионат по футболу
Гавриил Благовест: приметы и обряды 8 апреля
Гавриил Благовест: приметы и обряды 8 апреля

В США наибольшее количество смертей от COVID-19 за сутки

В США наибольшее количество смертей от COVID-19 за сутки
08:50 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Количество умерших в США в результате нового коронавируса или осложнений от него достигло самого высокого показателя в сутки - 1 858 человек.

В Соединенных Штатах за последние сутки зафиксировали 1858 смертельных случаев, связанных с коронавирусом. Это наибольший показатель с начала эпидемии. Об этом сообщает CNN.

По данным Университета Джона Хопкинса, общее количество умерших составляет 12 862 человека.

Наибольшее количество инфицированных зарегистрировано в штате Нью-Йорк – почти 140 тысяч человек. В целом же в США подтверждено 398 199 заражения коронавирусом.

Ранее губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо говорил, что число госпитализаций в его штате достигло стабилизационного уровня, но жители по-прежнему должны быть дисциплинированными.

"Неделя пиковой смертности": В США сильно возросло дневное количество жертв от COVID-19

"Мы должны быть умными. Мы должны быть в безопасности...Мы делаем это, оставаясь дома", - сказал он журналистам.

Эпидемия уже затронула политическую жизнь, в том числе продолжающуюся президентскую кампанию. Джо Байден допустил, что демократы могут отказаться от конвента, где выбирают кандидата от партии, и выдвинуть соперника Трампа онлайн.

Напомним: 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Нью-Йорк, Коронавирус, Covid-19, Коронавирус в США.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Спасибо всем врачам, медсестрам и медработникам: новый Doodle от Google
02 "Мы посмотрим, за что мы им платим": Трамп намерен "очень решительно приостановить" финансирование ВОЗ
03 Рецидив Covid-19: нардепа Скороход и ее ребенка забрали в больницу
04 Благодарим! Google выпустил новый Doodle о коронавирусе
05 В каких случаях пенсионеры могут ходить на работу во время карантина: В Кабмине объяснили
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В США наибольшее количество смертей от COVID-19 за сутки
В США наибольшее количество смертей от COVID-19 за сутки
Во Львовской области горит новояворовская мусорная свалка
Во Львовской области горит новояворовская мусорная свалка
Ситуация на Донбассе: боевики 10 раз открывали огонь
Ситуация на Донбассе: боевики 10 раз открывали огонь
Благодарим! Google выпустил новый Doodle о коронавирусе
Благодарим! Google выпустил новый Doodle о коронавирусе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь