В США наибольшее количество смертей от COVID-19 за сутки

Новости мира:Количество умерших в США в результате нового коронавируса или осложнений от него достигло самого высокого показателя в сутки - 1 858 человек.

В Соединенных Штатах за последние сутки зафиксировали 1858 смертельных случаев, связанных с коронавирусом. Это наибольший показатель с начала эпидемии. Об этом сообщает CNN.

По данным Университета Джона Хопкинса, общее количество умерших составляет 12 862 человека.

Наибольшее количество инфицированных зарегистрировано в штате Нью-Йорк – почти 140 тысяч человек. В целом же в США подтверждено 398 199 заражения коронавирусом.

Ранее губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо говорил, что число госпитализаций в его штате достигло стабилизационного уровня, но жители по-прежнему должны быть дисциплинированными.

"Мы должны быть умными. Мы должны быть в безопасности...Мы делаем это, оставаясь дома", - сказал он журналистам.

Эпидемия уже затронула политическую жизнь, в том числе продолжающуюся президентскую кампанию. Джо Байден допустил, что демократы могут отказаться от конвента, где выбирают кандидата от партии, и выдвинуть соперника Трампа онлайн.

Напомним: