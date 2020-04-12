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Европейское происхождение COVID-19: Трамп раскритиковал известное издание за публикацию

Европейское происхождение COVID-19: Трамп раскритиковал известное издание за публикацию
08:13 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:Президент США раскритиковал одно из крупнейших изданий прессы в мире, за неправдивость информации в статье о коронавирусе.

Президент США Дональд Трамп подверг критике статью газеты The New York Times, в которой говорилось о том, что большинство случаев коронавируса нового типа COVID-19 поступило в Нью-Йорк из Европы, а не из Азии.

Об этом он написал в своем Twitter.

Он выразил мнение, что такая публикация обоснована стремлением издания вернуться в Китай.

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"Что провальная New York Times получила за это? Есть ли какие-либо названные источники? Их недавно выкинули из Китая, как собак и, видно, они хотят вернуться," — написал Трамп. 

Ранее газета New York Times, ссылаясь на исследование, опубликовала информацию о том, что большинство случаев коронавируса в Нью-Йорке пришло из Европы. Издание привело слова Харма ван Бакела, генетика из Медицинской школы Икан в Нью-Йорке, который заявил, что "большинство случаев - явно европейские". В газете отмечалось, что к схожим выводам пришла группа из Медицинской школы Гроссмана при Нью-Йоркском университете.

Ранее МИД Китая досрочно отозвал аккредитацию корреспондентов ряда американских изданий, в том числе The New York Times. Таким образом, КНР ответила на введенный госдепом США лимит на количество сотрудников в американских бюро китайских государственных СМИ. Однако сам Вашингтон заявил, что пошел на этот шаг из-за препятствования китайских властей работе СМИ на территории страны.

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Карантин, Дональд Трамп, Коронавирус, Covid-19.
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